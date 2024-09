Manchester City x Inter de Milão: onde assistir, horário, palpites e escalações

Manchester City e Inter de Milão iniciam suas caminhadas no novo formado da Uefa Champions League nesta quarta-feira (18). Finalistas da última edição, os times se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Na temporada passada, ingleses e italianos decidiram o título na Turquia. O time dirigido por Pep Guardiola levou a melhor e foi pela primeira vez campeão europeu com a vitória por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo espanhol Rodri.

Em relação às últimas edições, a maior novidade é o fim da fase de grupos. Em vez disso, os 36 clubes vão encarar um formato de ‘liga’, com cada um disputando oito partidas — metade como mandante, metade como visitante.

Ao fim desta fase, os oito melhores colocados terão vaga direta nas oitavas de final — o formato de mata-mata será o mesmo do atual, com partidas de ida e volta e final única em campo neutro. Os times que ficarem entre a nona e a 24ª colocação vão para um playoff, também com jogos de ida e volta. Quem passar, vai para as oitavas.

Onde assistir a Manchester City x Inter de Milão?

O jogo entre Manchester City e Inter de Milão, pela primeira rodada da Champions League, poderá ser visto ao vivo na TNT (canal fechado).

Palpites para Manchester City x Inter de Milão

André Donke – Manchester City 2 x 1 Inter de Milão

Paulo Cobos – Manchester City 2 x 0 Inter de Milão

Rafael Marques – Manchester City 2 x 0 Inter de Milão

Prováveis escalações de Manchester City e Inter de Milão

Ainda sem poder contar com Nathan Aké e Phil Foden, Pep Guardiola aposta em Erling Haaland para estrear com o pé direito na Champions. Neste início de temporada, o centroavante norueguês tem nove gols em cinco partidas.

Confira a provável escalação do Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Josko Gvardiol e Rico Lewis; Mateo Kovacic, Jérémy Doku, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Jack Grealish; Erling Haaland.

O técnico Simone Inzaghi não tem maiores problemas para escalar a Inter de Milão e deve repetir a formação que empatou com o Monza, pelo Campeonato Italiano, no último final de semana. Destaque para a dupla de ataque formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

A provável escalação da Inter de Milão é: Yann Sommer; Pavard, de Vrij e Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez.