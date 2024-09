Marçal cresce e empata com Boulos; Nunes está em 3º, diz AtlasIntel

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (11/9), Marçal cresceu oito pontos percentuais em comparação com o levantamento anterior, de 21 de agosto, e tem 24,4%, enquanto Boulos tem 28%. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece em terceiro, com 20,1% das intenções de voto.

Veja os números:

Guilherme Boulos (PSOL): 28%

Pablo Marçal (PRTB): 24,4%

Ricardo Nunes (MDB): 20,1%

Tabata Amaral (PSB): 10,7%

Datena (PSDB): 7,2%

Marina Helena (Novo): 4,7%

Ricardo Senese (UP): 0,7%

João Pimenta (PCO): 0%

Não sei: 1,7%

Branco/Nulo: 2,5%

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.200 eleitores de São Paulo, entre 5 e 10 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SP-01125/2024.

O 1º turno do pleito ocorre em 6 de outubro, e o 2º turno, se for necessário, ocorre no dia 27. Nas eleições 2024, os eleitores serão responsáveis por eleger candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.