Marcus Alexandre faz caminhada no Loteamento Santa Mônica

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), esteve na manhã desta segunda-feira, 2 de setembro, no loteamento Santa Mônica, onde participou da inauguração das Casas 15 e aproveitou a ocasião para firmar um compromisso com os moradores da região: trabalhar pela recuperação das ruas, saneamento básico, abastecimento de água e regularização fundiária.

Alexandre lamentou os problemas que a localidade enfrenta, como a falta de pavimentação urbana, e garantiu que pretende mudar essa realidade. “Estamos aqui no Santa Mônica, começando a semana com a Casa 15, mais uma esperança no coração para mudar essa realidade que vocês estão vendo. O bairro está sem água, ruas esburacadas, sem regularização fundiária. Precisamos trabalhar, menos promessas e mais trabalho. Com o Marcus Alexandre é assim”, afirmou.

O candidato do MDB destacou que vai retomar o trabalho de regularização fundiária, lembrando que, durante sua gestão anterior, foram entregues mais de 10 mil títulos definitivos à população.

“O programa de regularização fundiária que tínhamos não teve continuidade com o atual prefeito. Nós entregamos 10 mil títulos definitivos, como fizemos no Jorge Lavocat, do Kleber que está aqui, mas o programa não teve sequência. Isso é um compromisso que vamos assumir novamente. Além disso, a questão da água é urgente. A situação da água aqui na parte alta é uma das questões mais emergenciais que precisamos resolver”, declarou.