Marcus Alexandre inaugura Casas 15, recebe apoio da população e garante investimentos para o Segundo Distrito

O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), inaugurou nesta sexta-feira, 6, seis novas “Casas 15” nos bairros Quinze, Beco da Cigana e Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital, e na Baixada nos bairros João Paulo, João Eduardo e Airton Senna, reforçando seu compromisso com investimentos nas regiões.

Durante as atividades, Marcus Alexandre criticou promessas não cumpridas pelo atual prefeito e destacou a necessidade de mais ações concretas. O candidato garantiu a construção de uma policlínica no Segundo Distrito e o reestabelecimento de serviços públicos essenciais.

“O que nós precisamos em Rio Branco é menos promessa e mais trabalho. Prometeu-se demais, já prometeu fazer mil casas em um dia e não fez. Prometeu trazer ônibus elétricos, e fez foi tirar os ônibus de circulação. Parada de vidro, prometeu colocar água 24 horas, até o momento não aconteceu. Mas o povo me conhece, sabe que eu sou do trabalho. E nós vamos montar equipes para fazer a recuperação da cidade. Aqui no Segundo Distrito, nós vamos construir uma policlínica como o Barral e Barral que fizemos do zero. E o Marcus Alexandre construiu 28 postos de saúde, a nova administração não fez isso, vamos reabrir os terminais que foram fechados”, declarou.

Marcus também agradeceu o apoio dos moradores que abriram suas casas para a campanha, destacando a importância da “Casa 15” como símbolo de acolhimento e esperança para sua candidatura.

“Nós estamos chegando na terceira semana da campanha e todos os dias de manhã nós fizemos o que fizemos hoje, que é a inauguração da Casa 15, que representa o abraço que a família dá à nossa campanha. Percorremos a cidade toda, fomos abraçados, recebemos uma voz de carinho, de esperança, é assim que nós vamos seguir, até o final, vai ser com alegria, com sentimento e com a vontade de ajudar o nosso povo. A Casa 15 é isso, não é um grande comitê, é um gesto que a família faz, de esperança à nossa campanha e, principalmente, é o trabalho que nós vamos fazer com o Rio Branco”, afirmou.

O morador do Beco da Cigana, Dorian Bezerra, demonstrou apoio a Marcus Alexandre, destacando a sua presença constante durante a gestão anterior. “Nós acreditamos no potencial do Marco, né? E nós estamos juntos com a cultura Michelle Mello, que eu trabalho com ela também. Nós acreditamos nessa capacidade que ele tem. Sempre ele estava aqui, ajudando o pessoal”, comentou.

Rosa Maria, que mora há mais de 15 anos no local, revelou que admira Marcus Alexandre e afirmou que nenhum prefeito, exceto ele, visitou o Beco da Cigana. “Eu admiro ele porque foi o único prefeito que esteve na nossa comunidade. Nenhum outro veio, nem mesmo o atual prefeito, nem em época de eleição. Já o Marcus, sempre esteve presente, inclusive durante as alagações. Queremos um prefeito que esteja junto da comunidade, não apenas em palanques; um prefeito que esteja no campo, como ele faz”, elogiou.