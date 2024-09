Marcus Alexandre pretende implantar Coworking Municipal para jovens desenvolverem tecnologias em Rio Branco

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) revelou neste sábado, 14, ao ac24horas que pretende implantar o projeto do Coworking Municipal, um ambiente corporativo compartilhado por profissionais e empresas, onde diferentes organizações dividem o mesmo espaço para trabalhar e realizar reuniões.

Segundo Alexandre, a proposta é inovadora. “Vamos criar ambientes com internet de alta velocidade, com fibra ótica, para que nossos jovens, com monitoramento e apoio tecnológico, possam desenvolver aplicativos, abrir empresas de tecnologia e oferecer serviços. Também teremos ambientes multifuncionais para que possam desenvolver serviços online. Será um espaço inovador, tanto para o desenvolvimento de aplicativos quanto para serviços prestados via internet. Por isso, é chamado de Coworking Municipal”, explicou.

O candidato adiantou que o espaço deverá ser montado, inicialmente, na região central, no Terminal Urbano. “Vamos envolver as universidades e escolas, pois será necessário ter monitoria e firmar convênios”, destacou.

O primeiro coworking foi criado em 2005, nos Estados Unidos. No Brasil, a tendência chegou dois anos depois, em São Paulo. Com o avanço da tecnologia e o aumento do empreendedorismo, os espaços de coworking cresceram ao longo dos anos. A popularização do trabalho remoto também contribuiu para o sucesso e reconhecimento desse modelo.