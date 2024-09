Marcus Alexandre reforça propostas no debate e destaca importância da reta final da campanha

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco se enfrentam em mais um debate, desta vez realizado na TV Gazeta neste sábado (28). Com início às 20h, o evento conta com a mediação do jornalista da TV Record de São Paulo, Fábio Menegatti, e está sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 e pelo YouTube.

Os candidatos Tião Bocalom (PL), Marcus Alexandre (MDB), Jenilson Leite (PSB) e Emerson Jarude (NOVO) compareceram ao debate, que ocorre a pouco mais de uma semana das eleições. Durante o evento, cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir soluções para os principais problemas enfrentados por Rio Branco.

“Olha, nós estamos aqui no debate da TV Gazeta, há praticamente uma semana da eleição. É o momento de ajudar o eleitor a tomar a sua decisão, é a hora de falar de propostas, de projetos. Nós estamos aqui para fazer o bom debate, o debate das ideias e para o eleitor ver quem está mais preparado para cuidar dos desafios de Rio Branco. Nós estamos tão perto da eleição, então esse debate tem uma importância estratégica, que é de avaliar cada um dos candidatos e as suas propostas, os seus projetos. Aquilo que ao longo dessas semanas todas de campanha cada um falou e os problemas que a cidade tem para ser enfrentado. Então eu espero fazer aquilo que o meu coração está pedindo. Meu desejo de cuidar mais uma vez de Rio Branco, com amor, carinho, dedicação, respeitando os moradores, os servidores. Essa é a nossa expectativa para esse debate.”, diz o candidato Marcus Alexandre para a imprensa.

Marcus também destacou sua experiência à frente da prefeitura em mandatos anteriores e reafirmou seu compromisso de trabalhar com dedicação e respeito pelos moradores e servidores públicos da cidade.

Este é o terceiro debate realizado entre os candidatos, que já participaram de encontros promovidos pela TV Norte e pela Universidade Federal do Acre. No último debate, apenas o atual prefeito Tião Bocalom não compareceu. O debate de hoje marca uma etapa decisiva na disputa eleitoral, com os candidatos se preparando para a reta final de suas campanhas.