Marcus chega ao debate e diz que Bocalom que ‘precisa se preocupar com pesquisas’

O candidato do MDB na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, chegou ao segundo debate das eleições deste ano, na Universidade Federal do Acre (Ufac), nesta sexta-feira (20), ao lado do ex-deputado Flaviano Melo.

Na chegada, Marcus foi surpreendido ao saber que o atual prefeito Tião Bocalom (PL), decidiu cancelar a participação no debate. Ele aproveitou para comentar a última pesquisa Delta, divulgada nesta sexta-feira (20).

“Eu primeiro tenho que agradecer à pesquisa, porque segunda-feira lançaram uma que ele [Bocalom] tava com 47%. Cinco dias depois, a pesquisa do instituto local, sério, que acerta todas, põe o prefeito com 38%. Quer dizer, ele baixou 9 pontos. Quem tá preocupado com pesquisa é o prefeito, sou eu não”, disse.