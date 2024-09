Marina Silva compara áreas do Brasil atingidas pela seca a ‘paiol de pólvora’

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 19, que ‘cerca de 58% do território brasileiro está em seca’ e ‘um terço em seca severa’ e, portanto, são áreas vulneráveis ‘a grandes incêndios’. As queimadas têm atingido diversas regiões do país há semanas e afetando biomas como o Pantanal e a Amazônia.

Na quarta-feira, Marina alertou que o cenário que pode ser agravado pela maior estiagem da história recente do país. A ministra ainda disse que a situação atual é de “terrorismo climático”, na qual “as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar o problema”. A VEJA, ela afirmou que o governo está “trabalhando com afinco para que isso não aconteça”.

“É como se tivéssemos um paiol de pólvora a céu aberto envolvendo 58% do território. É uma seca severa, extrema. Nove municípios das 27 unidades da federação estão em situação de seca em 100% do território desses estados. Há uma proibição do uso do fogo para todos estados e municípios e quem está colocando fogo está agindo contrário às recomendações legais e deve ser punido na forma da lei. Essas pessoas têm que ser punidas de forma severa”, acrescentou Marina.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Mato Grosso lidera o número de queimadas no Brasil e teve 24,8 mil focos de incêndio até o começo de setembro. Apenas em agosto foram 13,6 mil focos. A estiagem que atinge o país é uma das principais causas do alastramento do fogo Brasil adentro.