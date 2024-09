Marlene Mattos chamava as Paquitas de “putinhas” durante Xou da Xuxa

A primeira geração de Paquitas, que tinham entre 9 e 14 anos, passou por poucas e boas nos bastidores do programa Xou da Xuxa. Isso por conta da diretora Marlene Mattos que chegou a obrigar que elas ficassem nuas e as chamavam de “putinhas”.

O quarto episódio da série documental Pra sempre Paquitas revela a demissão em massa das meninas por conta do livro Sonhos de Paquita: Nos Bastidores do Show, lançado em 1996, do ex-diretor João Henrique Schiller. Na época, ele reuniu vários desabafos polêmicos das assistentes de palco.

Esses depoimentos estão presente na série documental, incluindo a revelação de que Marlene chamava as garotas de “putinhas” e pedia para elas tirarem a roupa para julgar o peso delas.

“É você se acostumar com esse tipo de abuso e achar que é normal”, comentou a ex-paquita Ana Paula Guimarães, a Catu. “Eu não estava indo para a reunião para tirar a roupa. Eu não estava de sutiã aquele dia. E eu falei: a blusa também? E ela disse: a roupa toda”, lembrou.

“Eu fui a única que não tirei a roupa, porque ela me disse: ‘você não precisa’. Mas eu via as minhas amigas. Não é menos constrangedor”, contou Juliana Baroni.

Ainda no documentário, a ex-paquita Priscila Couto revelou que foi suspensa por Marlene Mattos por não estar no peso ideal.