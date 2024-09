Pelo segundo ano consecutivo, a coroa ficou com uma carioca. Na final, Sabrina venceu as candidatas do Ceará (40,94% dos votos), Santa Catarina (1,98%) e Espírito Santo (0,33%).

Beleza natural

Para concorrer, as vulvas precisam ser naturais, sem qualquer tipo de procedimento estético. Além disso, as fotos não devem mostrar o rosto das candidatas para não influenciar os votos.

Nesta edição, ao todo, cinco mil mulheres se inscreveram, sendo 27 escolhidas, representando cada estado e o Distrito Federal. A final contabilizou mais de 111 mil votos populares, sendo que a campeã somou mais de 63 mil.

A criadora do concurso íntimo, Ana Otani, influenciadora de plataforma adulta, explicou, em entrevista anterior ao Metrópoles, que a ideia do concurso surgiu por meio dos seus próprios seguidores, que pediram para ela criar conteúdo com suas amigas criadoras.

“Nesta edição, espero atingir um público ainda maior e que a aceitação seja menos difícil, pois estamos apenas mostrando a beleza íntima natural das mulheres brasileiras”, comentou Ana.