Moda, artesanato e tatuagem: economia criativa é destaque no Galpão Sebrae, na Expoacre

A economia criativa é um setor econômico que envolve atividades que usam a criatividade, dentro do setor de serviços. No Acre, a economia criativa é movimentada pelo artesanato, artes, música, grafite e tatuagem, como mostra o galpão do Sebrae.

“O Sebrae apoia a economia criativa então nós temos o palco da economia criativa que todas as noites temos quatro atrações a partir das 18h até as 22h30, nós temos aqui dois estandes de moda autoral, onde a gente tem estilistas locais, designers de moda que estão apresentando seus produtos, nós temos um estúdio de tatuagem, que é um estúdio colaborativo, são vários profissionais que tão ali”, explicou Aldemar Maciel, responsável pelo artesanato e economia criativa do Sebrae.

“A gente tem aqui um coletivo de grafite também, são vários, vários empreendedores. Nós temos a associação dos artistas plásticos do Acre que está aqui, eles tão fazendo um trabalho ali incrível, inclusive estão desenhando, produzindo arte ali na hora, em tempo real”, disse.

Aldemar falou também sobre a Casa do Artesanato Acreano, que é uma loja colaborativa com a apresentação dos artesãos reconhecidos e consagrados do estado.

Idealizadora do Estúdio Luji, estampa e design, Iracema Justa, trabalha com criação de desenvolvimento de estampas e padronagem para diversos tipos de superfície.

“Inicialmente eu trabalhava somente com o setor da moda, produção de filhos. Atualmente eu gosto de trazer para o mercado acreano, especificamente a opção de que dá para trabalhar em estampar e padronagem em várias formas para vários tipos de negócios”, explicou.

Iracema é formada em design de moda e já morou em Milão para adquirir experiência com a moda na Espanha.

Confira a galeria de fotos: