De acordo com a polícia, a mulher confessou o ataque, afirmando que, após passarem o dia bebendo, o parceiro dela não conseguiu ter uma ereção. Irritada com o momento anticlímax, ela pegou uma faca de cozinha e cortou o órgão genital do marido.

Depois das facadas, a suspeita ainda perseguiu a vítima pelas ruas da vizinhança e até entrou em casas de pessoas desconhecidas atrás do homem.

O homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado até a emergência, onde recebeu atendimento médico. Ao G1, a direção do hospital informou que não houve a amputação do membro, mas a situação foi crítica.

O homem já recebeu alta. A suspeita foi levada até a delegacia local. O caso segue sob investigação das autoridades.