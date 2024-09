Mulher que torturou homem com martelo e choques é presa pela PCDF

Acusada de torturar um homem de 44 anos, uma mulher de 26 anos foi presa preventivamente por policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), nesta quarta-feira (25/9). O crime aconteceu em 30 de julho deste ano, na AR 12 de Sobradinho II, segundo a Polícia Civil.

As investigações apontam que a vítima estava em casa no momento em que recebeu a suspeita e outro casal conhecido. Depois de consumirem drogas e bebidas alcoólicas, o homem pediu para que os visitantes fossem embora, momento em que foi agredido brutalmente.

Os agressores golpearam a cabeça e o corpo dele com um pedaço de madeira, e ainda usaram um martelo para atingi-lo no peito. A vítima ainda levou choques elétricos com um fio de eletrodoméstico.

Responsável pelas investigçaõs, o delegado delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, explicou que apenas mais um dos acusados de envolvimento no crime de tortura segue foragido.

“A vítima torturada conseguiu sobreviver e as diligências prosseguem no sentido de prender o último acusado do crime”, destacou.