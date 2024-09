Multiverso AC: interbairros de games – a periferia agora tem voz nos games

O cenário gamer no Acre está ganhando força e, no centro dessa transformação, está o projeto Interbairros de Games, uma iniciativa que vem unindo jogadores de todas as idades e bairros em uma competição saudável e inovadora. Sob a coordenação de Jadson Costa, um jovem de 24 anos, e sob a tutela do Secretário da SEICT (Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia) Assurbanipal, um grande amante da tecnologia e dos games, onde o mesmo se encontra antenado sobre a tecnologia tanto no Brasil quanto mundial, o Interbairros já realizou três edições de sucesso, com cada evento se tornando mais atrativo e melhor a cada edição.

Segundo Jadson, a ideia surgiu da necessidade de dar voz à comunidade gamer acreana, que muitas vezes carecia de espaços de encontro entre os jovens amantes do esporte eletrônico, competição e crescimento. O apoio do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, e parceiros da iniciativa privada como FIEAC e Sem Fronteiras foi fundamental para tirar o projeto do papel e transformá-lo em um dos maiores eventos do setor no estado.

“O principal objetivo do Interbairros é fomentar a cultura gamer e criar oportunidades de inclusão e desenvolvimento para a juventude. Queremos que os jogadores vejam o campeonato como mais do que um simples evento, mas sim um espaço onde podem se conectar, crescer e até encontrar caminhos profissionais no universo dos games”, explica Jadson.

O público gamer acreano, de acordo com o coordenador, é extremamente apaixonado e resiliente. “Mesmo que a estrutura ainda esteja em desenvolvimento, a galera daqui se mantém engajada e busca sempre formas de participar. A cada edição, vemos mais união e competitividade saudável”, afirma. Além disso, a presença da “velha guarda” dos games nos eventos tem contribuído para essa diversidade, trazendo um intercâmbio valioso entre gerações.

Com planos ambiciosos para o futuro, o Interbairros de Games quer expandir suas fronteiras, abrangendo mais bairros e cidades do Acre. A equipe também planeja adicionar novas categorias de jogos, eventos híbridos (presenciais e online) e parcerias estratégicas que possam profissionalizar ainda mais a cena gamer local.

Para quem ainda não conhece o projeto, Jadson faz um convite especial: “Se você ama games ou quer se divertir e competir em um ambiente saudável e inclusivo, vem com a gente no próximo evento. O Interbairros de Games é para todos, seja você um veterano ou novato no cenário. E prometo: vai ser épico!”

VEJA FOTOS: