Nadson o Ferinha agita a Expoacre 2024 com show gratuito nesta quarta; veja recado do cantor

A programação da quinta noite da Expoacre 2024 promete agitar o público com mais uma atração nacional de peso. O cantor sertanejo Nadson o Ferinha se apresenta gratuitamente nesta quarta-feira (4) no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O show está previsto para começar às 23h, no palco principal.

Famoso por unir ritmos como forró, piseiro e brega, Nadson já está no Acre e fez questão de convidar os fãs para o evento. “Já estou na cidade e, mais tarde, tem show pra vocês com muito arrocha, seresta e música boa. E o melhor, a entrada é cem por cento gratuita! Cheguem cedo para curtir essa noite especial”, disse o artista em um vídeo divulgado nas redes sociais.

A Expoacre segue até o final da semana, com uma programação diversificada que inclui shows, exposições e atividades culturais, mantendo a tradição de ser o maior evento do setor agropecuário no Estado.

Veja o vídeo do cantor: