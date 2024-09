Não rolou terapia: Henry Freitas frustra fãs e imprensa na Expoacre 2024; VÍDEO

O cantor Henry Freitas foi a última atração nacional da Expoacre 2024, encerrando com grande expectativa a feira agropecuária da capital acreana. O show, bastante aguardado, especialmente pela juventude, atraiu uma multidão. No entanto, o que prometia ser uma noite inesquecível deixou muitos fãs frustrados nos bastidores.

A coluna Douglas Richer apurou que a decisão do cantor de não receber a imprensa acreana e os fãs gerou grande comoção. Muitos aguardavam ansiosamente para ver o ídolo de perto, alguns desde as primeiras horas da noite, mas foram surpreendidos com a notícia de que não haveria encontro. A cena foi marcada por choro e descontentamento entre os fãs, que se reuniam próximo ao camarim na esperança de um breve momento com Henry Freitas.

O cantor, já em solo acreano, decidiu não atender a imprensa nem os fãs devido a problemas de saúde. Em suas redes sociais, Henry explicou a situação e pediu desculpas ao público:

“Não consegui atender quase ninguém. Perdão, não tava me sentindo muito bem ‘da voz’, então o tempo que tive eu me cuidei o máximo pra poder cantar pra vocês. Graças a Deus deu tudo certo, e foi lindo cantar e sentir a energia do Acre. Quero voltar mais vezes! Na próxima, quero cantar no mínimo 3hrs de show. Fechôôô? Posto o show depois. Amo vocês!”

Apesar do contratempo, o show foi elogiado pelos presentes, e Henry Freitas expressou seu desejo de retornar ao Acre com uma apresentação ainda mais longa e emocionante, prometendo retribuir o carinho de seus fãs e, quem sabe, atender a imprensa em uma futura visita.

Veja o vídeo do cantor: