Nível dos rios, a qualidade do ar e a previsão do tempo no Acre: dados revelam estado crítico; confira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), divulga diariamente as informações sobre o nível dos rios, a qualidade do ar e a previsão do tempo, por meio do Boletim da seca deste domingo (8).

As condições atuais revelam um cenário preocupante em diversas regiões do estado.

Qualidade do ar – Situação crítica

A qualidade do ar é uma preocupação crescente em várias cidades do Acre, com índices de poluição em níveis críticos, conforme medido pela concentração de material particulado PM2.5.

A tabela a seguir apresenta os dados mais recentes para os municípios mais afetados:

Rio Branco: 234,73 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Sena Madureira: 175,74 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Manoel Urbano: 168,53 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Porto Acre: 203,32 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Brasiléia: 178,08 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Xapuri: 132,75 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Assis Brasil: 134,93 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Santa Rosa do Purus: 138,30 μg/m³ – Status: Péssimo (ROXO)

Cruzeiro do Sul: 85,40 μg/m³ – Status: Ruim (VERMELHO)

Os níveis críticos de poluição no estado são atribuídos às condições atmosféricas e à atividade de queimadas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) classifica a qualidade do ar acima de 125 μg/m³ como “péssima”.

Recomendações para melhorar a qualidade do ar e proteger a saúde

Para mitigar os efeitos da poluição do ar, recomenda-se:

Evitar atividades ao ar livre : Reduza a exposição ao ar poluído, especialmente durante os períodos de maior concentração de poluentes.

: Reduza a exposição ao ar poluído, especialmente durante os períodos de maior concentração de poluentes. Usar máscaras : Máscaras que filtram partículas podem ajudar a proteger as vias respiratórias.

: Máscaras que filtram partículas podem ajudar a proteger as vias respiratórias. Manter ambientes internos limpos : Utilize purificadores de ar e mantenha janelas fechadas para reduzir a entrada de poluição externa.

: Utilize purificadores de ar e mantenha janelas fechadas para reduzir a entrada de poluição externa. Seguir as orientações das autoridades locais: Fique atento às recomendações de saúde pública e às atualizações sobre a qualidade do ar.

Nível dos rios

O monitoramento dos níveis dos rios mostra variações significativas, com algumas bacias atingindo alertas críticos:

Bacia do Rio Acre: Assis Brasil: 2,95 m – Alerta Máximo (Vermelho) Brasiléia: 0,72 m – Alerta Máximo (Vermelho) Xapuri: 1,24 m – Alerta Máximo (Vermelho) Colônia Dolores (Xapuri): 2,50 m – Alerta (Laranja) Capixaba: 0,99 m – Alerta Máximo (Vermelho) Rio Branco: 1,30 m – Alerta Máximo (Vermelho) Espalha: 0,24 m – Alerta Máximo (Vermelho) Porto Acre: 1,60 m – Alerta Máximo (Vermelho) Riozinho do Rola: 0,68 m – Alerta Máximo (Vermelho)

Bacia do Rio Abunã: Plácido de Castro: 1,76 m – Alerta Máximo (Vermelho)

Bacia do Rio Purus: Manoel Urbano: 2,49 m – Alerta (Laranja) Santa Rosa do Purus: SD – Alerta (Laranja) Sena Madureira: 0,35 m – Alerta Máximo (Vermelho)

Bacia do Rio Tarauacá-Envira: Feijó: 3,66 m – Normal



Recomendações para economizar água durante uma seca:

Com os níveis dos rios atingindo marcas alarmantes devido à seca severa, é crucial adotar práticas de economia de água para preservar esse recurso vital. Recomenda-se evitar o despercídio de água em atividades do dia a dia, utilizar sistemas de reutilização de água, consertar vazamentos imediatamente e adotar técnicas de irrigação mais eficientes para jardins. Essas medidas são essenciais para contribuir com a gestão sustentável dos recursos hídricos e mitigar os impactos da estiagem.

Previsão do tempo

Para este domingo, as condições meteorológicas no Acre são variadas:

Leste do Acre: Neste domingo, o leste do estado, que inclui os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Brasiléia e Xapuri, terá céu claro a parcialmente nublado, com ausência de chuvas. As temperaturas podem chegar a até 35°C em Rio Branco, enquanto as mínimas ficam entre 22°C e 23°C. Os ventos serão fracos, predominando dos quadrantes noroeste e nordeste.Oeste do Acre: Já no oeste, que compreende municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, o céu permanecerá parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente à tarde e no início da noite.

É essencial que a população esteja atenta às condições do clima e tome precauções necessárias para minimizar impactos na saúde e no bem-estar.

Para mais informações e atualizações, acompanhe os boletins diários no site da Agência de Notícias do Acre.