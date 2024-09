No mesmo dia, Acre registra dois acidentes graves envolvendo cachorros; entenda

O motociclista Raycleisom da Silva Barreto, 19 anos, ficou ferido na noite desta sexta-feira (13) após bater a moto em um cachorro, nas proximidades da ponte do Judia, no bairro Canaã, na Região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, ele trafegava normalmente pela via pública quando foi surpreendido por um cachorro que cruzou a pista.

Com o impacto, o jovem foi arremessado e caiu violentamente no asfalto, ficando com suspeita de fratura na perna esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que esteve no local e deu os primeiros atendimentos ao jovem. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Também nesta sexta-feira (13), outro acidente envolvendo um cachorro foi registrado.

O colono e idoso José Rodrigues Torres, 68 anos, ficou gravemente ferido após bater em um cachorro, no Ramal do Bengala, na zona rural de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, José estava na garupa de uma moto, e um amigo dele estava pilotando, quando, de forma inesperada, o cachorro entrou na frente da moto no ramal. Na queda, José sofreu vários ferimentos e foi socorrido por populares que passavam pelo local.

Na Unidade Mista de Acrelândia, o piloto da moto foi atendido e liberado logo após a avaliação médica. Já o idoso José Rodrigues, devido à gravidade de seus ferimentos, foi transferido na noite desta sexta-feira para o pronto-socorro de Rio Branco, para uma avaliação mais detalhada. O estado de saúde do homem é considerado estável.