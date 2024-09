No Quinari, Rosana e Gilson atingem limite máximo de gastos com campanha e terão ‘fortuna para gastar’

A polarização na disputa pela Prefeitura de Senador Guiomard também acontece no envio de verbas para a campanha eleitoral deste ano. De um lado, a atual prefeita do município, Rosana Gomes, do Progressistas, do outro, Gilson da Funerária, do PSD.

Os dois foram adversários diretos nas eleições de 2020, que foi decidida por pouco mais de 1 mil votos. Nas eleições deste ano, segundo dados declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois terão o mesmo valor para gastar nas campanha eleitoral.

Ambos já atingiram o limite legal de gastos estabelecidos pela Justiça Eleitoral neste ano: R$ 225 mil.

Rosana recebeu o valor da direção nacional do partido dela, o Progressista, presidido pelo governador Gladson Cameli no Acre.

O mesmo aconteceu com Gilson da Funerária, que recebeu R$ 225 mil do PSD, partido do senador Sérgio Petecão.

Outros candidatos

Senador Guiomard tem ainda outros três candidatos. É o município com o maior número de candidatos disputando uma prefeitura no Acre.

Moisés Ceará, do MDB, recebeu R$ 50 mil da direção nacional do partido. Já Adonay, do PT, teve apenas R$ 25 mil enviados pela direção nacional da sigla do presidente Lula.

Marcelo Coimbra, do PRD, não divulgou os valores recebidos para gastos em campanha.