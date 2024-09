No Sebrae, Apex Brasil expõe serviços que ajudam empreendedores a exportar; confira

O Espaço Sebrae na Expoacre 2024 traz também a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), que se preocupou em levar cada vez mais empresas do Norte e Nordeste brasileiro para o mercado internacional.

Segundo Pedro Neto, analista de gerência do Agronegócio, a Apex Brasil quer mostrar para o mundo que o país tem produto com sustentabilidade.

“Queremos mostrar que a gente tem empreendimento com liderança feminina, por exemplo, que conseguem ir lá para fora. A gente está aqui na Expoacre para conseguir realmente trazer essa visão um pouco mais sobre a série de serviços que a gente oferece”, disse.

“Hoje a gente está trazendo, por exemplo, as nossas ações de mercado, a gente tem um mapa de oportunidades em que a própria empresa consegue entrar no nosso site gratuitamente, digitar o produto dela e ver pra qual país faz sentido descontar, para qual país faz menos, começar a ter uma ideia mais clara de para onde mandar, qual que é o imposto que eu vou ter que pagar, para mandar para exato país dele”, disse.

Segundo Pedro, a Apex Brasil e o Sebrae são instituições de que tem uma sinergia natural. “O Sebrae é um parceiro da Apex em várias ações e aqui é um exemplo disso. Além do convênio, acredito que tenha muito mais pela frente”, explicou.

Para Julcy Ferreira, gestora do PEIEX, a ideia de juntar forças através desse convênio é justamente trazer o peso que tem a Apex. “Todo o conhecimento, toda importação com tudo que o Sebrae tem a agregar. O Sebrae ajuda na parte da formalização, da formatação do produto, identidade visual, embalagem. A gente junta tudo isso para deixar pronto o produto”, explicou.

Assista ao vivo a transmissão da 4º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: