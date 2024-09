Novo ângulo aberto mostra Datena deixando púlpito e atacando Marçal com cadeira

Um novo vídeo com ângulo aberto divulgado pela TV Cultura mostra o momento em que José Luiz Datena (PSDB) deixa o púlpito e se dirige até Pablo Marçal (PRTB) para atacá-lo com uma cadeira durante debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo no domingo (15).

É possível ver, ainda, que Datena tenta arremessar outra cadeira contra o ex-coach, mas é impedido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e por seguranças.

Momentos depois que Datena deixa sua posição, Guilherme Boulos (PSOL) estende a mão em direção ao candidato.

No momento da agressão, Marina Helena (Novo) e Tabata Amaral (PSB) se assustam e se distanciam do local.

Veja o vídeo:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Troca de farpas antes do ataque

Durante o segundo bloco, Marçal questionou o tucano a respeito de um processo que o apresentador sofreu por assédio sexual.

“Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. ‘Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né?’ Tem alguém aqui que é ‘jack’ [apelido de estuprador]. Que está aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. E essa pessoa ‘dá pena’”, acusou Marçal.

Segundo Datena, foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma e nem investigou, e que o Ministério Público arquivou o processo.

O apresentador ainda disse que a pessoa que apresentou a acusação “se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família”.

“Acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal”, concluiu.

Além disso, mencionou que esta situação foi extremamente delicada para a própria família e que culminou na morte da sogra, que se envolveu emocionalmente nas questões e teve três acidentes vasculares cerebrais.

No início do mês, os dois candidatos também se envolveram em uma confusão. Durante o debate da TV Gazeta, em 1º de setembro, Datena saiu do púlpito onde estava posicionado e foi em direção a Marçal para tirar satisfação, mas a ação foi barrada pela mediadora.

Após o episódio, o apresentador disse que Marçal ligou para “marcar um café” e “fazer as pazes”. O tucano disse à imprensa que se recusou o convite e que até “estranhou a ação”.

O mediador, Leão Serva, chamou rapidamente os comerciais. Na volta do programa, o mediador anunciou que Datena foi expulso por infringir as regras. Marçal opta por continuar no debate, mas, com a mão nas costelas, alega sentir dores e deixar o teatro rumo ao Hospital Sírio-Libanês de ambulância.

Após ser expulso do debate, Datena afirmou que Marçal “mereceu o que aconteceu”.

Pablo Marçal teve uma das costelas fraturadas, segundo a assessoria de imprensa do candidato após exames terem detectado a lesão.

Além da fratura, a campanha ressalta que o candidato também está com o braço imobilizado e com as mãos inchadas por tentar se defender no momento da agressão.