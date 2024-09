Novos vídeos mostram briga que terminou com morte no rodeio em Marília

Novos vídeos divulgados nas redes sociais mostram novos ângulos da confusão que culminou com a morte de Hamilton Olímpio Ribeiro Junior, de 29 anos, durante o show da cantora Lauana Prado, na segunda noite do Marília Rodeo Music, no distrito de Lácio em Marília.

Os vídeos serão importantes para a investigação da Polícia Civil. O soldado da Polícia Militar, Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso.

As novas imagens mostram o momento da briga entre os dois. É possível ver Rosa esticando o braço e efetuando os disparos. A vítima já havia sido atingida e começa a correr, sendo que o policial militar vai atrás dele e prossegue com pelo menos mais um disparo de arma de fogo, o que fez o delegado responsável pelo caso descartar a legítima defesa alegada inicialmente pelo PM.

Em outro vídeo, é possível ver o atirador logo após os disparos. O público, com medo, se afasta dele, que fica no meio do espaço, sozinho e aparentemente desorientado.

Logo chega a equipe da segurança particular do evento, que consegue tirar sua arma e começa a levá-lo até um local reservado, enquanto policiais militares que faziam a segurança do lado de fora do evento são chamados.

Enquanto o autor dos disparos é levado pelos seguranças, várias pessoas que estavam no rodeio, revoltadas com o ocorrido, começam a agredi-lo. Ele recebeu inúmeros socos e chutes, até que os seguranças conseguem levá-lo a um banheiro químico, onde permaneceu até a chegada do policiamento.

Hamilton Junior chegou a ser socorrido por uma ambulância até o Hospital das Clínicas (HC). Um vídeo mostra o momento em que ele é levado por socorristas. Ele deixou o recinto do Marília Rodeo Music com vida, mas teve a morte confirmada logo depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Moroni Siqueira Rosa precisou de atendimento médico e foi levado para o Pronto Atendimento (PA) da zona sul, com diversos ferimentos após sofrer as agressões. Ele foi autuado em flagrante e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

