Número de golpes contra advogados aumenta e OAB pede investigações ao Ministério da Justiça

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública um pedido de federalização das investigações sobre golpes contra advogados no Acre. No pedido, a OAB destaca que os golpes tem se agravado nos últimos dois anos, com denúncias em quase todos os estados do Brasil e por isso há a necessidade de uma intervenção federal para combater o crime.

Segundo o documento, os golpes usam indevidamente os dados pessoais e profissionais de advogados para a aplicação de fraudes financeiras. Além dos dados, os golpistas usam fotos e informações de advogados para enganar clientes, exigindo taxas fictícias.

O presidente Rodrigo Aiache disse que as investigações locais não têm avançado de maneira significativa. “Apesar dos nossos reiterados pedidos e dos dossiês entregues à Polícia Civil do Acre, as investigações locais não têm avançado de maneira significativa, permitindo que os golpistas continuem atuando impunemente, causando enormes prejuízos financeiros à sociedade e à advocacia acreana”, disse.

A OAB aponta que com os recursos tecnológicos e capacidade de atuação em todos os estados, a Polícia Federal seria a instituição mais adequada para agir contra os golpistas.