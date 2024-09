Olivia Rodrigo posa pela 1ª vez com atual namorado; saiba quem é

A cantora norte-americana Olivia Rodrigo, 21, posou pela primeira vez com o ator britânico Louis Partridge, 21, com quem vive um relacionamento atualmente. Os dois compareceram juntos à première de “Disclaimer” no Festival de Cinema de Veneza.

Olivia Rodrigo e Louis Partridge foram primeiro vistos juntos chegando ao festival, antes da passagem do ator pelo tapete vermelho do evento. Louis Partridge é parte do elenco de “Disclaimer”. O casal foi fotografado em clima de romance logo após a exibição do longa, quando esteve no restaurante Harry’s Dolci.

Os rumores de um relacionamento amoroso entre Rodrigo e Partridge começaram em novembro de 2023. Na época, o portal US Sun relatou que os dois se conheceram no início daquele ano, através de amigos em comum.

Desde então, o casal foi flagrado em clima de romance várias vezes.

Em entrevista à revista British Vogue em março deste ano, Louis foi perguntado sobre a cantora – e não desviou do assunto. “O relacionamento provavelmente não deveria acontecer aos olhos do público”, disse ele.

“Há muita coisa acontecendo entre duas pessoas. Você não precisa das vozes de milhares de outras pessoas em sua cabeça. Acho que ela está muito pior do que eu nesse sentido. Posso ser uma pessoa um pouco normal. Já ela tem muitos e muitos olhos voltados a ela”, complementou.

Quem é Louis Partridge, atual namorado de Olivia Rodrigo

Louis Partridge é ator desde os 12 anos de idade. Ele fez sua estreia na TV em 2014, quando atuou em um episódio da série da BBC, “Boomers”, onde interpretou o personagem Alf.

Seu estrelato começou em 2019, quando fez parte do elenco da série “Medici: Masters of Florence”. No ano seguinte, estrelou o filme “Enola Holmes” ao lado dos astros Millie Bobby Brown, Henry Cavil e Sam Claflin.

“Disclaimer”, atual projeto do artista, é dito como um thriller psicológico. A produção conta também com Cate Blanchet e Kevin Kline no elenco e tem estreia marcada na Apple TV+ para 11 de outubro.