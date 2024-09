Origens do Agro: agricultores expõem produtos do Acre no Espaço Sebrae

O Espaço Sebrae na Expoacre 2024 também trouxe diversos produtores de várias partes do Acre para mostrarem seus produtos e derivados para os consumidores finais, o público.

Sebastião José, produtor rural de Cruzeiro do Sul, trouxe a farinha de mandioca para expor. Ele representa a Central das Cooperativas do Juruá.

Questionado sobre o sentimento de produzir a única farinha com selo de indicação geográfica, Sebastião disse que se sente muito feliz.

O representante da Cooperativa Juruá Alimentos, Adauto Messias, trouxe para Rio Branco uma farofa, da farinha de mandioca.

“A farofa surgiu com um curso que o Sebrae ofereceu na área de produção para nós lá em Cruzeiro do Sul. O desafio era inovar em cima do que a gente fazia, nós já trabalhávamos com a farinha, então fomos para a farinha temperada. Com ela, nos inscrevemos no edital da Embrapa e fomos os únicos do Acre aprovado. Estamos há dois anos nesse projeto e estamos finalizando o processo para colocar no mercado no ano que vem”, contou.