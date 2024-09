Padrasto esfaqueia enteada por causa de som alto no Segundo Distrito de Rio Branco

Kenylla de Carvalho, 22 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de faca na noite deste domingo (1º), durante uma discussão na Travessa Valderes, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. O autor das facadas foi identificado como Antônio Damião Viana Furto, que é padrasto da vítima e trabalha como vigilante em uma empresa terceirizada.

Segundo informações da polícia, Kenylla passou o dia todo trabalhando em um supermercado da capital e foi levada para casa pelo namorado. Na residência, Antônio estava bebendo e com o som alto. Kenylla pediu para a mãe abaixar o volume, e a mulher assim o fez.

O acusado, insatisfeito, foi e aumentou novamente o volume do aparelho de som. Quando a jovem tentou abaixar o volume, foi surpreendida pelo autor, que, de posse de uma faca, desferiu dois golpes na jovem, atingindo o abdômen e as costas.

Kenylla gritou pedindo socorro à mãe e aos irmãos, que também estavam na casa. Em um momento de desespero, colocaram Antônio em um quarto para impedir sua fuga, mas ele pulou a janela e fugiu do local.

Um dos irmãos da vítima colocou-a em um veículo modelo Classic de cor preta e a levou diretamente para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave. No PS, a jovem foi encaminhada imediatamente ao centro cirúrgico, onde deve passar por uma laparotomia exploratória para avaliar as lesões internas.

Policiais militares do 2º Batalhão também foram acionados e estiveram no local, onde colheram as primeiras informações e realizaram rondas ostensivas, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).