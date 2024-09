Palestina surpreende e arranca empate heroico contra Coreia do Sul em Seul

Empate heroico da Palestina contra Coreia do Sul nas Eliminatórias Asiáticas

A seleção da Palestina protagonizou uma verdadeira batalha nesta quinta-feira, arrancando um empate sem gols contra a poderosa Coreia do Sul, em plena Seul. O confronto, válido pela primeira rodada do grupo B das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, teve momentos de muita pressão por parte dos sul-coreanos, mas os palestinos, com uma defesa sólida e muito esforço, conseguiram segurar o resultado e levar um ponto importante para casa.

Jogando no estádio da Copa em Seul, a Coreia do Sul, conhecida por sua tradição no futebol asiático, dominou a maior parte do jogo, especialmente no primeiro tempo. Com 80% de posse de bola e uma série de chances criadas, os sul-coreanos pressionaram, mas a Palestina se mostrou resiliente, quase surpreendendo com um gol anulado ainda no primeiro tempo.

Defesa palestina resiste à pressão sul-coreana

A Coreia do Sul começou o jogo com seu já conhecido estilo de jogo agressivo, com intensa troca de passes e domínio de posse. O técnico Myung-bo Hong colocou o time para frente desde os minutos iniciais, e a equipe respondeu com sete finalizações perigosas só no primeiro tempo. Entretanto, a defesa palestina, organizada e determinada, conseguiu bloquear as investidas do ataque sul-coreano.

Aos 30 minutos, a Palestina quase chocou os torcedores sul-coreanos quando Seyam marcou um gol em um rápido contra-ataque. Contudo, a alegria durou pouco, já que o lance foi anulado por impedimento, em uma decisão milimétrica do árbitro assistente. Mesmo sem o gol, a jogada levantou o moral do time palestino, que passou a acreditar mais na possibilidade de segurar o empate.

Segunda metade dominada pela Coreia do Sul

Na volta do intervalo, a pressão da Coreia do Sul aumentou ainda mais. Hong fez várias substituições, incluindo a entrada de atacantes frescos, na tentativa de romper a defesa palestina. O time da casa chegou a passar a maior parte do segundo tempo dentro da área adversária, com cruzamentos e finalizações por todos os lados.

Apesar da intensa pressão, a bola parecia teimar em não entrar. A defesa palestina, em uma exibição de garra, bloqueou quase todas as tentativas, enquanto o goleiro Abu Rabeah fez defesas decisivas, frustrando as esperanças dos sul-coreanos de sair com a vitória.

Gol anulado mantém esperanças palestinas

Um dos momentos mais tensos do jogo ocorreu no final do primeiro tempo, quando a Palestina, que já havia assustado em algumas oportunidades, viu um gol ser anulado. Seyam marcou em uma jogada rápida, que pegou a defesa sul-coreana desprevenida, mas a arbitragem, após revisão, apontou impedimento no lance. Foi um golpe duro para a equipe, mas que não diminuiu sua disposição de lutar até o fim.

Esse gol anulado reforçou o espírito de luta dos palestinos. Mesmo sabendo das limitações técnicas frente à forte equipe sul-coreana, a Palestina manteve sua estratégia defensiva e explorou contra-ataques rápidos, sempre tentando surpreender.

Eliminatórias asiáticas: cenário competitivo e regulamento complexo

As Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo são conhecidas por seu formato desafiador. Nesta fase, 18 seleções disputam oito vagas diretas para o Mundial de 2026. As seleções são divididas em três grupos, e cada grupo jogará em turno e returno. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Entretanto, há mais chances de classificação para as seleções que não conseguirem a vaga direta. Os terceiros e quartos colocados de cada grupo disputarão uma repescagem. Essa repescagem inicial forma dois grupos de três seleções cada, e os campeões desses grupos também garantem vaga na Copa do Mundo. Para as equipes que ainda não conseguirem a classificação, há uma última repescagem, na qual o vencedor terá a chance de disputar uma vaga na repescagem mundial.

Desempenho abaixo do esperado dos sul-coreanos

Considerada uma das favoritas no cenário asiático, a Coreia do Sul esperava começar as Eliminatórias com uma vitória tranquila em casa. Com uma campanha sólida nas últimas competições, incluindo a Copa do Mundo de 2022, a equipe comandada por Myung-bo Hong tinha grandes expectativas para este jogo.

No entanto, o empate sem gols contra a Palestina expõe algumas dificuldades que a equipe ainda precisa resolver, especialmente na criação de jogadas contra defesas muito fechadas. Apesar de criar muitas chances, o time não conseguiu converter as oportunidades em gols, o que será motivo de preocupação nas próximas rodadas.

A importância do resultado para a Palestina

Para a Palestina, o empate contra a Coreia do Sul pode ser considerado uma vitória. Enfrentar uma das seleções mais fortes da Ásia, fora de casa, e ainda conseguir sair com um ponto é um resultado altamente positivo para a equipe. Com um elenco limitado em termos de recursos técnicos, a Palestina mostrou que pode ser competitiva nas Eliminatórias e que não será um adversário fácil para os próximos confrontos.

O técnico da Palestina, Noureddine Ould Ali, elogiou a postura de sua equipe ao final da partida, destacando a resiliência defensiva e a capacidade de suportar a pressão. O resultado dá confiança à equipe para o restante da competição, onde a expectativa será repetir a disciplina tática e tentar surpreender outras seleções.

Outros jogos desta quinta-feira nas Eliminatórias Asiáticas

Além do empate entre Coreia do Sul e Palestina, outros confrontos movimentaram as Eliminatórias Asiáticas nesta quinta-feira. Entre eles, o destaque foi a goleada do Japão sobre a China, com um impressionante 7 a 0, que reforça o favoritismo dos japoneses no torneio.

Confira os resultados:

Austrália 0x1 Bahrain

Japão 7×0 China

Coreia do Sul 0x0 Palestina

13h – Irã x Quirguistão

13h – Qatar x Emirados Árabes

15h – Arábia Saudita x Indonésia

róximos desafios

A Palestina enfrentará a China na próxima rodada, enquanto a Coreia do Sul buscará sua primeira vitória contra o Bahrain. Ambos os times têm que ajustar suas estratégias, mas a pressão é maior para os sul-coreanos, que precisarão se recuperar rapidamente desse empate frustrante em casa.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

As Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026 têm um formato complexo que oferece várias oportunidades de classificação para as seleções. O torneio está atualmente em sua terceira fase, que começou nesta quinta-feira com 18 seleções divididas em três grupos. Veja como funciona o regulamento: