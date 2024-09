Paraguai x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Depois de segurar o Uruguai na despedida de Suárez na última sexta-feira, em Montevidéu, o Paraguai tenta a primeira vitória sob o comando do treinador argentino, que estreia no Defensores del Chaco. Na defesa, troca de velhos conhecidos do torcedor brasileiro: sai Gustavo Goméz, do Palmeiras, suspenso, e entra o ex-corintiano Balbuena.