PF e CGU deflagram operação de combate a desvio de recursos públicos, fraude em licitação e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União – CGU, deflagrou nesta sexta-feira, 27/9, a Operação Par de Ases, que investiga esquema de fraudes à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo empresas de engenharia e o município de Tarauacá/AC.

Investigação iniciada em março de 2020, constatou que o município de Tarauacá/AC foi alvo de dois grupos (um empresarial e outro político) que agindo em conluio, manipularam ilegalmente licitações a fim de que empresas ligadas aos investigados vencessem os certames. Posteriormente, após o Poder Público Municipal realizar pagamentos pelos serviços prestados, os sócios das empresas ilegalmente favorecidas repassavam parte dos valores recebidos a pessoas ligadas à Chefe do Executivo Municipal.

O inquérito policial ainda desvendou que os investigados realizaram operações típicas de branqueamento de capitais com a finalidade de acobertar a origem ilícita dos valores desviados do erário municipal.

A operação contou com a participação de 38 policiais federais, que deram cumprimento, nas cidades de Tarauacá/AC, Feijó/AC, Rio Branco/AC e Manaus/AM, a 15 mandados de busca e apreensão e três mandados de sequestro/bloqueio de bens expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Na oportunidade, foram sequestrados três veículos e o montante aproximado de R$ 288 mil em ativos financeiros, além da apreensão de R$ 43 mil em espécie e joias em prata e ouro, totalizando um bloqueio de bens no valor estimado de R$ 708 mil.

A decisão judicial determinou ainda a suspensão do direito de participar de licitações públicas e de contratar com o poder público com relação às pessoas físicas e jurídicas investigadas. Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, lavagem de capitais e associação criminosa.