PF vai abrir inquérito para investigar denúncia contra Silvio Almeida

As denúncias contra o ministro foram divulgadas na quinta-feira (5) pela Me Too Brasil, ONG que combate o assédio sexual (veja a íntegra da nota). A existência delas foi revelada inicialmente pelo portal Metrópoles, que informou que uma das vítimas do assédio sexual foi a ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) – a Me Too não divulgou nomes de vítimas.