Pimenta: novatos do Progressistas assustam vereadores com mandato, que temem não se reeleger

Falei e falo com tranquilidade: o Progressistas em Rio Branco tem a chapa de vereadores mais competitiva das eleições deste ano. Mérito disso é praticamente todo da deputada federal Socorro Neri, que construiu a chapa enquanto era presidente do partido no ano passado. Com 22 nomes disputando as vagas na Câmara Municipal da capital, o partido tem na lista 3 vereadores que disputam a reeleição: Samir Bestene, N. Lima e Elzinha Mendonça.

Fontes ligadas ao partido disseram à coluna que o bom desempenho de alguns candidatos novatos do partido, que nunca exerceram um cargo público, vem preocupando os atuais vereadores, que temem não conseguir se reeleger em razão da quantidade de votos prevista que os novatos terão.

Acontece que com a desistência da candidatura majoritária de Alysson Bestene, o partido perdeu os chamados ‘votos de legenda’, aqueles que são puxados pelo candidato majoritário da chapa – que nesse caso, é o prefeito Tião Bocalom, do PL – e automaticamente uma cadeira prevista pelo partido, que antes eram 4. Ou 5 em um cenário mais otimista.

Agora, a cúpula do partido vislumbra apenas 4 vereadores eleitos na bancada do Progressistas, o que preocupa aqueles que buscam a reeleição.

Nomes de peso

Um nome novo que preocupa os veteranos é o do empresário Bruno Moraes. Ligado às empresas terceirizadas, ele é pupilo do deputado estadual Fagner Calegário e do empresário Jerbet Nascimento.

Nas últimas eleições municipais, em 2020, ele foi um dos mais votados, mas ficou de fora por conta da legenda. Em 2022, teve mais de 5 mil votos para deputado federal. Bruno, sem sombra de dúvidas, disputa para ser o mais votado das eleições deste ano.

Tal pai …

Quem também desponta entre os possíveis mais votados é o advogado Felipe Tchê, filho do deputado estadual licenciado e atual secretário de Agricultura, Luiz Tchê.

O advogado mostrou que tem a política no sangue e deve ser um dos novatos eleitos na Câmara Municipal.

Vem forte

Toda eleição que Gabriela Câmara disputa ela surge com uma legião de apoiadores e termina o pleito com um grande número de votos. Nas últimas eleições municipais ela foi extremamente bem votada, mas não conseguiu se eleger por falta de legenda. Agora ela escolheu um partido grande, o Progressistas, e pode ser um dos nomes da sigla na Câmara Municipal. Desta vez ela não tem o apoio massivo da mãe, a deputada federal Antônia Lúcia, mas tem ao lado um dos caciques do PP, o deputado e sogro, Manoel Moraes.

A grande surpresa

A grande surpresa na lista dos candidatos a vereador do Progressistas tem nome e apoio de peso: José Augusto Aiache.

Ele disputa o cargo sob as bençãos do secretário de Saúde, Pedro Pascoal e do deputado estadual Adailton Cruz. É o candidato da categoria da Saúde em Rio Branco. E pode surpreender quando as urnas forem abertas.

Mais uma!

Quem também corre por uma vaga é Lucilene Vale, esposa do deputado estadual André Vale. Ela disputou o cargo em 2020, pelo PSB, quando teve mais de 1200 votos. Também é um dos nomes dentro do Progressistas que pode surpreender.

Voto a voto

Não há de se ignorar o fato de que os três vereadores do PP que disputam a reeleição são extremamente competentes e carregam uma legião de eleitores. As quatro cadeiras serão decididas voto a voto. É uma verdadeira guerra civil dentro do partido comandado pelo governador Gladson Cameli.