Pitel abre o jogo e confessa relação distante com Fernanda após BBB 24

Giovanna Pitel, ex-BBB 24, foi sincera ao falar sobre a relação com Fernanda Bande, amiga que fez durante o reality show. As duas chegaram a realizar um programa juntas após o confinamento, mas Pitel confessa que elas estão afastadas no momento.

“A gente tem se falado muito menos, não conversa tanto. Muitas coisas foram acontecendo nas nossas vidas que tendem a distanciar a gente… Ambas querem trabalhar com comunicação, mas estamos focadas em fazer nossa vida profissional funcionar individualmente”, disse Pitel para a TV Caras.

Apesar do distanciamento, Pitel nega qualquer atrito entre elas e afirma que atualmente mantém mais contato com Rodriguinho. “Falo com o Rodrigo direto. Hoje tenho mais contato com ele do que com a Fernanda. Ela já disse que tem priorizado a família e o trabalho.”

Recentemente, Fernanda também falou sobre o distanciamento. “A vida acontece para todo mundo. Se ela não acontece para você, eu vou ser clara com você e com todo mundo que está assistindo. Ela veio morar no Rio e a gente tem vidas completamente diferentes, é só isso. Mas a gente se fala”, disse no De Frente com Blogueirinha.