PM faz quase 50 prisões em flagrantes por crimes ambientais; veja balanço completo

O Governo do Acre, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar, divulgou nesta sexta-feira (29), os dados das operações relacionados ao comando, controle e combate ao desmatamento. De acordo com os números, foram realizadas 76 operações integradas, envolvendo também outros órgãos federais e estaduais.

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) foi o órgão que mais realizou ações conjuntas com a Polícia Militar, seguidos pelo Instituto Braseiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Os dados são do setor de inteligência e análise criminal do BPA e são referentes ao ano de 2024.

As visitas comunitárias são organizadas por regionais. Ao todo foram 1284, discriminadas em ordem decrescente da seguinte forma:

132 ações no Baixo Acre (Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco);

117 ações em Tarauacá-Envira (Feijó, Jordão e Tarauacá);

87 ações no Vale do Juruá (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves);

72 ações no Alto Acre (Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri);

18 ações no Baixo Purus (Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira).

O coronel Kleison Albuquerque, comandante do BPA, as regiões do Baixo Acre, Tarauacá-Envira e Vale do Juruá, com foco nos municípios de Feijó e Tarauacá, são as áreas prioritárias de ação, pois são os locais com maior concentração de queimadas e desmatamento.

O BPA realizou este ano 140 operações, sendo 76 delas em parceria com outros órgãos. A diferença entre as operações é que o Batalhão Ambiental atua mesmo se não estiver acompanhado de um órgão estadual. Ainda segundo os números, foram abertos 683 boletins de ocorrência (B.O.). Foram aplicados 23 Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que por serem infrações menores, são resolvidas no local do ato. Foram presos em flagrante 46 e autuados em infração 110 infratores.

Foram disponibilizados 553 policiais militares do efetivo para as ações. Ao todo, foram vistoriados 5.105,73 hectares, referentes a 753 áreas vistoriadas. Com isso, mais de R$ 8 milhões em multas já foram aplicadas e o valor de objetos apreendidos soma-se mais R$ 3,1 milhões.