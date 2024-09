PM sofre queda do cavalo e morre antes de desfile de 7 de Setembro

Um subtenente da Polícia Militar (PM) sofreu uma queda do cavalo e morreu enquanto se preparava para participar do desfile de 7 de Setembro, neste sábado (7/9), no Anhembi, na zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Paulino Cristovam da Silva tinha 52 anos e estava havia 32 na corporação.

A SSP afirma que Silva trabalhava no Regimento de Polícia Montada e que a causa da morte é investigada pela PM, “que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação”.

Em seu perfil no Instagram, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que acompanhou o desfile, lamentou a morte do subtenente.

“Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos”, disse.