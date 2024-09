Polícia Civil abre investigação sobre cadeirada de Datena em Marçal

A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar a agressão cometida por José Luiz Datena contra Pablo Marçal. Ambos são concorrentes para a eleição da Prefeitura de São Paulo. Na noite de domingo (15/9), durante um debate ao vivo na TV Cultura, Datena alegou ter sido ofendido e jogou uma cadeira de ferro em Marçal.

Uma ocorrência foi registrada no 78º distrito policial da capital. O inquérito vai apurar os crimes de lesão corporal e injúria, que teriam sido cometidos por Datena.

O crime de lesão corporal pode ser leve ou grave, sendo que no caso leve, não resulta em prisão em flagrante e geralmente não leva ao encarceramento. Porém, no caso de lesão corporal grave, quando ocorre risco de morte, incapacidade para realizar atividades habituais por mais de 30 dias, ou perda parcial de função de membro ou amputação, o autor pode ser preso em flagrante ou preventivamente. Boletim médico aponta que Marçal teve traumatismo na região do tórax à direita, e no punho direito.

No entanto, o candidato vítima da agressão recebeu alta nesta segunda-feira (16), um dia após ser atingido pela cadeirada. A confusão teria começado após Marçal acusar o apresentador de assédio sexual. Em seguida, o coach disse que o apresentador deveria desistir da corrida eleitoral.

“A gente quer saber que horas você vai parar. Já abandonou entrevista chorando. Você, que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali, que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui?”, disse Marçal.

Datena contou que foi alvo de acusações mentirosas de Marçal. “A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público. O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei”, disse Datena. A defesa dele disse que vai processar o coach por calúnia e difamação.

“Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem” confrontou Marçal no debate. Em seguida, Datena arremessou uma cadeira contra o opositor político, que deixou o estúdio e foi para o hospital.