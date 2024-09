Polícia prende dois homens acusados de estupro de vulnerável no Acre

A Polícia Civil (PCAC) prendeu nesta quinta-feira (12), dois homens suspeitos de estupro de vulnerável, em dois municípios do Acre. As ações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA), com o suporte da Polícia Civil do Amazonas, e pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV).

O primeiro caso ocorreu em Rio Branco, após um extenso processo de investigação e judicialização, com a prisão de D.S.C., de 41 anos. O crime ocorreu quando o suspeito aproveitou seu vínculo com a família da vítima para cometer os abusos. A denúncia foi feita em agosto de 2018, após a vítima relatar os abusos à sua mãe, que imediatamente procurou a DECAV para formalizar a denúncia.

O autor foi indiciado em setembro do ano do acontecido e, após uma série de recursos da defesa, a sentença foi proferida em agosto de 2024, condenando o responsável a 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Já a segunda ação, a denuncia foi levado à DEMPCA em Cruzeiro do Sul, que com base nas provas coletadas, foi representada a prisão preventiva do suspeito, sendo a acusação deferida pelo Judiciário.