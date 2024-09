Polícia prende homem acusado de estuprar e ameaçar as duas cunhadas; VÍDEO

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta quarta-feira (4), um homem de 35 identificado pelas iniciais R.P.A., no bairro Taquari, em Rio Branco. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra as duas cunhadas.

O crime teria acontecido em 2017, quando as vítimas, que são cunhadas do acusado, foram à casa dele para visitar a irmã, esposa do acusado. Durante a estadia, o homem teria invadido o quarto onde as vítimas dormiam e cometido abusos, passando suas partes íntimas nas menores e tocando nos seus órgãos genitais. A denúncia foi registrada anonimamente através do Disque 100 no mesmo ano, e ele foi indiciado.

Apesar do indiciamento, o processo foi suspenso devido à dificuldade em localizar o homem, que frequentemente mudava de residência para evitar ser encontrado. Em 2024, após ser finalmente intimado, ele começou a ameaçar as vítimas, o que levou à representação por sua prisão preventiva, que foi prontamente acatada pelo Judiciário.

“A ação da Polícia Civil no cumprimento do mandado de prisão reforça o compromisso da instituição em combater crimes de abuso sexual e proteger as vítimas, especialmente menores de idade, garantindo que os responsáveis sejam levados à justiça”, disse a nota da polícia.

Veja o momento da prisão: