Por conta da fumaça, helicópteros do Governo não conseguem fazer resgate de pacientes em áreas isoladas

A fumaça que atinge o Acre também afetou o tráfego aéreo no estado. Por conta da baixa visibilidade, os helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) estão impedidos de realizar operações fora do perímetro urbano da capital, ou seja, impedidos também de auxiliar em operações de resgate no interior do estado e em áreas isoladas.

A informação foi dada ao site Ac24horas pelo diretor da Secretaria de Estado de Segurança Pública, coronel Atahualpa Ribera.

“A equipe, já preocupada com isso, levantou a aeronave para fazer o teste, ver até que ponto dava pra voar. Realmente não dá pra ir pra longe. Talvez numa emergência, aqui na capital, a gente conseguiria atender, mas para um pouco mais distante o voo não fica seguro. para nós a quantidade de fumaça hoje ela realmente dificulta o atendimento. Nós ficamos impedidos por conta desta fumaça”, disse o coronel ao site.

Os pilotos do Ciopaer verificaram que a visibilidade horizontal nesta segunda-feira (2) estava em 500 metros, enquanto a visibilidade mínima requerida é de 7.000 metros.