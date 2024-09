Prefeitura de Sena abre inscrições para a Rainha da Exposena 2024; veja como participar

A Prefeitura de Sena Madureira divulgou nesta segunda-feira (16) o início das inscrições para a escolha da Rainha do Rodeio da Exposena 2024. As interessadas poderão se inscrever nesta terça-feira (17), das 7h às 13h, diretamente no Gabinete do Prefeito Mazinho Serafim.

Para participar, as candidatas devem ter no mínimo 17 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. A secretária municipal de Administração, Adriana Martha Bezerra, destacou a importância do concurso para o evento: “A escolha da Rainha do Rodeio é uma tradição que valoriza a cultura local e proporciona uma grande visibilidade para as jovens do nosso município. Esperamos que muitas participem e se destaquem nessa oportunidade.”

A grande final do concurso acontecerá na sexta-feira (20), às 18h, na quadra poliesportiva Aurino Brito, na Escola Messias Rodrigues. As candidatas serão avaliadas por um júri em critérios como beleza, simpatia e desenvoltura. O concurso é uma das atrações mais esperadas da Exposena 2024, que acontecerá de 21 a 25 de setembro.