Presidente da Câmara de Acrelândia se envolve em confusão com a PM e é atingido por arma de choque

O presidente da Câmara de Vereadores de Acrelândia, Rozeno Melo (Republicanos), se envolveu em uma confusão com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (07). Segundo informações, Rozeno foi ao local após o filho, supostamente, passar um trote para a PM e ser conduzido à delegacia.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o parlamentar discutindo com os policiais. A situação ficou tensa quando o filho de Rozeno foi colocado na viatura. Na tentativa de impedir, Rozeno se envolveu em uma briga física e foi atingido por uma arma de choque.

Rozeno alegou abuso de autoridade por parte dos policiais e afirmou que levará o caso ao Ministério Público.

“Eles me deram choque e me jogaram no chão. Vou procurar a Corregedoria da PM,” disse o vereador, que foi liberado após depoimento. A PM ainda não se pronunciou sobre o caso.