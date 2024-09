Principais jogadores brasileiros na Liga dos Campeões da UEFA 2024/25

O Brasil manteve orgulhosamente seu título de “País do Futebol” por décadas e a maior prova disso é a forte presença dos melhores jogadores do país em vários torneios de nível 1. Uma das competições mais quentes do momento é a UEFA Champions League 2024/25 na Europa, onde muitos dos melhores talentos do Brasil estão deixando sua marca.

Há muitos jogadores brasileiros incríveis em vários clubes da UEFA, mostrando suas habilidades em um dos maiores palcos do futebol. Embora todos mereçam ser observados, esses quatro jogadores em particular se destacaram dos demais, ganhando reconhecimento como alguns dos melhores da Europa atualmente:

Gabriel Jesus (Arsenal)

Gabriel Jesus era originalmente do Manchester City, mas passou grande parte do tempo no banco de reservas. Ele teve sua grande chance ao se mudar para o Arsenal e se tornar imediatamente uma estrela do clube na temporada 2022/23. Isso continua nas últimas competições, mantendo sua posição como titular na poderosa formação ofensiva de Mikel Arteta.

Você poderá vê-lo ainda mais na Liga dos Campeões de 2024/25, dando aos Gunners um início agressivo em todas as partidas. Há a ressalva de que Jesus se machuca com frequência. Os torcedores do Arsenal lamentam que sua condição afete sua disponibilidade. No entanto, quando está no auge de sua condição, Gabriel Jesus é definitivamente uma aposta segura para o artilheiro por partida.

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vinícius Júnior ganhou o título de Craque do Jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique na semifinal da UEFA Champions League 2023/24. Os torcedores esperam que a mesma proeza seja exibida também nesta edição de 2024/25.

Os especialistas consideram Vinícius Júnior o melhor na posição de lateral-esquerdo não apenas em seu clube, na La Liga espanhola ou na UEFA, mas em todo o mundo. A fama é creditada às suas estatísticas impressionantes, com uma média de um gol a cada 85 minutos, bem como à sua capacidade de transporte de bola. Nenhum outro jogador teve um desempenho comparável até o momento, o que o torna incomparável em sua posição.

Rodrygo (Real Madrid)

Rodrygo Silva de Goes é um talento muito procurado em todo o mundo, com muitos clubes disputando seu contrato de um bilhão de euros todos os anos. Sua lealdade ao Real Madrid decorre de sua satisfação com a equipe e com a situação do torneio na Espanha. É de grande ajuda para a equipe o fato de ele ser do tipo que sempre prova seu valor com um forte desejo de ser o melhor.

O ponto mais forte de Rodrygo são suas habilidades de drible e a coordenação cuidadosa com seus companheiros de equipe, o que lhes permite passar pela maioria das defesas. A única ressalva é sua tendência a jogar fora de posição, o que faz com que ele se estenda demais na direção errada. No entanto, ele tem a velocidade e a consciência espacial para cobrir suas aberturas, não deixando quase nenhum espaço para erros a serem explorados.

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Embora não tenha um desempenho tão explosivo quanto o de seu colega Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli é o jogador com o qual os torcedores do Arsenal contam para ter precisão. Ele é um artilheiro consistente com um forte desempenho fora da temporada antes da Liga dos Campeões. Martinelli também demonstrou grande desejo de melhorar na Liga dos Campeões de 2024/25 e os torcedores do Arsenal desejam que ele cumpra essa promessa.

Além de sua capacidade de marcar gols, Martinelli também é um ponta direita capaz quando Bukayo Saka precisa descansar. Assim, o Arsenal tem uma forte presença na ala direita e, ao mesmo tempo, tem jogadores suficientes para jogar na posição de atacante. No entanto, Arteta precisa dele na frente e os torcedores podem esperar por gols rápidos para a equipe.