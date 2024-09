Promotor do MPAC é investigado por suposto envolvimento com organização criminosa

O ContilNet recebeu informações, nesta quinta-feira (12), que apontam para denúncias graves contra o promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Tales Fonseca Tranin, de suposto envolvimento com organização criminosa. Ele responde, atualmente, como titular da 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rio Branco.

A reportagem entrou em contato com o MPAC para esclarecer o caso. O órgão informou que “confirma a existência de pedido de autorização para instauração de investigação para apurar os fatos, que se encontram em segredo de justiça” .

O processo de investigação foi autorizado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Samoel Evangelista.

“Inicialmente, cumpre registrar que durante a Sindicância, verificou-se a existência de indícios de que o membro deste Parquet teria, supostamente, favorecido, por meio de sua atuação profissional, criminosos. Com isso, é imperioso aprofundar as investigações quanto à existência de prática de crime(s) por parte do Promotor de Justiça Tales Fonseca Tranin, em especial, os delitos de prevaricação e envolvimento com organização criminosa”, diz o magistrado em sua decisão.

O ContilNet tentou contato com o advogado de Tranin, o jurista Erick Venâncio, que enviou uma nota pública sobre o caso, repudiando a divulgação do nome do promotor antes de concluído o processo de investigação.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA: