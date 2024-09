Qual a fortuna de Gusttavo Lima? Cantor não esconde vida ostentação que leva

Mais novo alvo da Justiça, Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada nesta segunda-feira (23), não esconde a vida de luxo que leva.

Há alguns anos o cantor chegou a virar meme nas redes sociais ao exibir a fachada da mansão que mora com a família. Com uma arquitetura que lembra a Casa Branca, nos Estados Unidos, a residência cota com heliponto, salão, estúdio fotográfico, piscina de 200 metros quadrados, SPA, suítes, closet, salas, varanda gourmet, academia e muito mais.

Segundo o jornal O Globo, o sertanejo é dono de uma Mercedes-AMG GT 63S de R$ 1,8 milhão, de uma Ferrari 458 Spider vermelha, um Lamborghini Urus amarelo, um Porsche Cayenne, um Lamborghini Aventador, um SUV Cadilac Escalade e um Lincoln Continental 1978.

Recentemente, Lima comprou outro jatinho para poder fazer suas viagens. Agora, ele é dono de um veículo do modelo Bombardier Global 600, que custa mais de R$ 300 milhões.

Em abril deste ano, o jornal Extra noticiou que o músico comprou uma mansão luxuosa em Hollywood Beach, em Miami, nos Estados Unidos. O imóvel é avaliado em R$ 65 milhões.

De acordo com o G1, Gusttavo também é sócio de um haras que possui espécies raras e caras de animais.

Além disso, o famoso atua no ramo de bebidas. O artista lançou o licor Vermelhão, que segundo a Forbes Brasil, teve o faturamento de R$ 31 milhões em 12 meses.

Gusttavo Lima passou o aniversário em iate luxuoso

Recentemente, em celebração aos seus 35 anos, o sertanejo viajou para Grécia com Andressa Suita, sua esposa, e os dois ficaram em um dos iates mais luxuosos que existe.

O veículo aquático, chamado de Project X, que custa quase R$ 1 bilhão, possui diárias por volta de 200 mil euros, ou seja, mais de 1 milhão de reais.