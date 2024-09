Queima de estoque! Closet Tropical faz promoção com peças a partir de R$ 29,90 na Expoacre; confira

A Closet Tropical, loja está na Expoacre 2024 com um espaço especial, localizado na avenida principal do Parque de Exposições.

Nos últimos dias de feira, a Closet Tropical faz um queima de estoque com promoção em todas as peças do estande, com valores que variam entre R$ 29,90 a R$ 59,90.

No espaço, os clientes podem experimentar as peças e todas as formas de pagamento estarão disponíveis, desde pix, cartão e até dinheiro.

Os clientes podem encontrar acessórios como cintos, além de peças de roupa como blusas, calças, saias, vestidos e shorts.

Fora do parque de exposições, a loja fica localizada na Rua Santa Inês, 1036, na Galeria do Posto Tropical.

Veja fotos:

