Quem é Sabrina Saraiva, dona da “vagina mais bonita do Brasil”

A carioca Sabrina Saraiva, de 26 anos, conhecida como Jean Grey, venceu o concurso que elegeu “a vagina mais bonita do Brasil”, o Miss PPK. Além do troféu, ela embolsou o prêmio de R$ 10 mil.

Sabrina é influenciadora de conteúdo adulto e conta, à Pouca Vergonha, que ganhou graças ao apoio de seus fãs. “Ganhei graças a minha relação e ao jeito que trato eles, pois sempre elogiam minha simpatia e simplicidade”, comenta.

A mais nova “miss PKK” disse, ainda, que pretende presentear um fã depois desse reconhecimento. “Em breve, darei mais detalhes no meu Instagram e nas redes sociais”, antecipou.

Pelo segundo ano consecutivo, a coroa ficou com uma carioca. Na final, Sabrina venceu as candidatas do Ceará (40,94% dos votos), Santa Catarina (1,98%) e Espírito Santo (0,33%).

Cinco mil mulheres se inscreveram, sendo 27 escolhidas, uma por estado, mais o Distrito Federal. A votação foi popular. A final contabilizou mais de 111 mil votos, sendo que a campeã somou mais de 63 mil.

Na primeira edição, em 2021, a carioca Maitê Sasdelli levou a melhor, com 53% dos votos.