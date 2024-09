Racionais MCs é indicado ao BET Hip Hop Awards

O grupo Racionais MC’s foi indicado ao BET Hip Hop Awards 2024 na categoria “Melhor Flow Internacional”. Além do grupo, a rapper capixaba Budah, também representa o Brasil da categoria.

A premiação norte-americana voltada para o rap divulgou a lista de indicados nesta quarta-feira (18) e já premiou outros brasileiros como Djonga, MD Chefe e Major RD. A edição anterior premiou Kendrick Lamar em quatro categorias.

O BET Awards de 2024 aconteceu em julho deste ano com homenagens ao cantor Usher . Quatro brasileiros foram indicados.

A rapper e ex-BBB Karol Conká e o também rapper BK’ estavam entre os indicados ao prêmio de Melhor Artista Internacional. A dupla concorreu com nomes como Raye, revelação britânica que levou seis prêmios no Brit Awards deste ano, e Tyla, vencedora do Grammy de Música Africana.

O Brasil também concorreu com dois nomes na categoria de Artista Revelação Internacional. O trapper Oruam e a rapper Duquesa aparecem entre os indicados.