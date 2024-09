Rayan brilha em São Januário, e Brasil vence o México em amistoso no Sub-20

O Brasil deu nesta quinta-feira o pontapé inicial na geração de tenta uma vaga no Mundial Sub-20 que será disputado no Chile em 2025. Com nomes como Vitor Roque e Luís Guilherme como destaque, foi Rayan, do Vasco, que assumiu o protagonismo em casa. O atacante fez um gol e criou as melhores oportunidades na vitória por 2 a 1 sobre o México em amistoso realizado em São Januário. Arthur Dias, do Athletico, marcou o outro gol da Seleção.