Restaurante Universitário da Ufac anuncia suspensão de refeições e divulga motivo

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) comunica que o Restaurante Universitário (RU) do campus-sede suspenderá o fornecimento de refeições nesta quinta-feira, 12 (após o almoço), sexta-feira, 13. e sábado, 14. O atendimento será retomado na segunda-feira, 16. A interrupção é necessária para realização de manutenção predial.