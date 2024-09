Durante o Mês de Conscientização sobre o Câncer no Sangue, o tecladista da icônica banda The Cure, Roger O’Donnell, abriu o coração sobre a batalha conta um agressivo câncer no sangue. Aos 68 anos, o músico foi diagnosticado com linfoma, em setembro do ano passado, e passa por tratamento intenso, com imunoterapia e radioterapia, além de medicamentos.

“Ignorei os sintomas por alguns meses, mas finalmente fiz uma tomografia e, após a cirurgia, o resultado da biópsia foi devastador”, escreveu em uma postagem no X, nesse sábado (31/8). “Se você tem a menor suspeita, faça um exame”, disse como incentivo a procurar o diagnóstico da doença. Os principais sintomas do linfoma podem incluir perda de peso inexplicável, hematomas, sangramentos, caroços ou inchaços, suor noturno e infecções recorrentes. “Se você conhece alguém que está doente ou sofrendo, converse com ele. Cada palavra ajuda, acredite, eu sei”, completou. Esta não é a primeira vez que O’Donnell fala sobre a batalha contra o câncer. Em 2023, após cancelar uma apresentação no México, ele conversou com os fãs sobre a doença. O tecladista entrou no The Cure em 1987, mas deixou a banda brevemente em 1990 e novamente em 2005. Ele retornou em 2011. O grupo britânico é um dos maiores nomes do power-pop-alternative, com hits como Friday I’m In Love.