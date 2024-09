Os concursos de beleza nem sempre foram sinônimos de acolhimento e representação. Felizmente, as competições estão em constante evolução e, agora, dão espaço à diversidade Esse é o caso da disputas do Miss Coreia do Sul. Programado para o dia 30 de setembro, o certame conta com uma participante sênior, a modelo Choi Soon-hwa, de 81 anos.

A chance de Choi disputar o título só foi possível graças às novas diretrizes estabelecidas pelo Miss Universo, que agora permite que mulheres de todas as idades, estados civis e orientações de gênero participem das competições nacionais e regionais. Antes, apenas misses de 18 a 28 anos poderiam competir. “Quando eu descobri que não havia mais limite de idade para competir no Miss Universo, eu decidi entrar. Isso ajudará os idosos a levar uma vida mais ativa e plena”, contou Choi Soon-hwa em entrevista ao Euronews. Miss 60+ Faltando apenas 11 dias para a concurso de beleza sul-coreano, a expectativa é de que, ao subir ao palco, a modelo se torne a mulher mais experiente a participar de uma etapa do mundial. Caso ela figure como a vencedora do Miss Coreia do Sul, Choi terá a oportunidade de representar o seu país no Miss Universo 2024, que será realizado em 16 de novembro, na Cidade do México. Antes de Choi Soon-hwa, outras duas modelos 60+ concorreram como miss. Em abril deste ano, a argentina Alejandra Rodríguez, de 60 anos, disputou o concurso regional de Buenos Aires e venceu. Apesar de ter sido consagrada regionalmente, a modelo não passou para o etapa da Argentina e não disputará o Miss Universo. Nos Texas, a modelo norte-americana Melissa Teijo, de 71 anos, também é outra sênior que conquistou seu espaço.